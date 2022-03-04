04 Mart 2022, Cuma
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Türk vatandaşları tahliye ediliyor! Tahliye treninde özel yayın
Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine devam ediliyor. Polonya sınırında Türkleri alan tren Varşoya'ya doğru hareket halinde. O trende bulunan Yasin Alhan yaşadıklarını A Haber’de anlattı. Yasin Alhan, "Şu anda 25 tane Türk öğrenci var burada. Çok yorucu bir yolculuk geçirdik. Varşova'ya doğru yola çıktı. Orada bizim için otel tutulmuş. Oradan da Türkiye'ye geleceğiz." ifadelerini kullandı.