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Türk vatandaşları nasıl tahliye edilecek?

Türk vatandaşları nasıl tahliye edilecek?

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 11:16
Lübnan'dan Türk vatandaşlar tahliye olacak mı?. Tahliye operasyonunu ne zaman ve nasıl yapacak? Mert Hacıalioğlu ayrıntıları aktardı.
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