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Türk vatandaşları kapıda vize alıp ülkeye girecek! O ülkeye girişlerde büyük kolaylık başlıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.04.2023 11:47
Türkiye ile Mısır arasında siyaseten yaşanan olumlu gelişmelerin ardından flaş bir karar alındı. Vize konusunda önemli bir adım atılırken Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşları için kapıda vize uygulaması başlattığı duyuruldu.
Türk vatandaşları kapıda vize alıp ülkeye girecek!
Türk vatandaşları kapıda vize alıp ülkeye girecek!
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