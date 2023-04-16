Türk vatandaşları kapıda vize alıp ülkeye girecek! O ülkeye girişlerde büyük kolaylık başlıyor

Türkiye ile Mısır arasında siyaseten yaşanan olumlu gelişmelerin ardından flaş bir karar alındı. Vize konusunda önemli bir adım atılırken Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşları için kapıda vize uygulaması başlattığı duyuruldu.