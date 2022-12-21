Türk uçaklarına Ege’de Yunan tacizi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycanlı ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla yaptığı toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Bu düşmanca tavır NATO’nun temel ilkelerini hiçe sayıyor." ifadelerini kullandı.

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