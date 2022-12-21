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Türk uçaklarına Ege’de Yunan tacizi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli açıklamalar

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Giriş: 21.12.2022 16:17
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycanlı ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla yaptığı toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Bu düşmanca tavır NATO’nun temel ilkelerini hiçe sayıyor." ifadelerini kullandı.
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