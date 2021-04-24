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Türk televizyonlarında ilk kez A Haber’de! İşte terör örgütünün ele geçirilen silahları

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Giriş: 24.04.2021 23:27
Güncelleme:24.04.2021 23:30
23 Nisan’da başlayan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatları tüm hızıyla devam ederken, terör örgütüne ağır darbe indiriliyor. Yapılan operasyonlarda terör örgütüne ait pek çok mühimmat da ele geçirildi. İlk kez A Haber farkıyla ekranlara yansıtılan terör örgütünden ele geçirilen silahlarla beraber, harekatın detayları konuşuldu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar harekatın ayrıntılarını değerlendirdi.
İşte terör örgütünün ele geçirilen silahları
İşte terör örgütünün ele geçirilen silahları
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