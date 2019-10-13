Türk tankları Tel Abyad'a girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, 9 Ekim'de Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı, başarıyla devam ediyor. Mehmetçik, harekatın 5. gününde Tel Abyad'ı teröristlerden tamamen arındırdı. TSK tarafından kontrol altına alınan Tel Abyad'a sevkiyat da başladı. Türk tanklarının bölgeye giriş yapmasının ardından, bölge halkı Mehmetçik'i büyük sevgi ve coşkuyla karşıladı.