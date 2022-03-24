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Türk Tabipleri Birliği'ne siyah çelenk

A Haber
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Giriş: 24.03.2022 14:49
Ankara'da Türk Tabibleri Birliği önüne siyah çelenk bırakıldı. Uzmanlar Federasyonu, şehit aileleri ve gaziler tarafından protesto edildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
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TTB’ye siyah çelenk
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