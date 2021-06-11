Türk spor tarihine geçen Buse Naz Çakıroğlu A Haber'e konuştu! Madalya ile döneceğiz

25 yaşındaki Türk spor tarihinde olimpiyatlara katılacak olan ilk kadın boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Milli sporcumuz yaptığı açıklamada, "Kadından boksör olurmudan ziyade ülke olarak Kadın Boks Milli Takımı olarak bu algıyı kırdık. Bu algıyla karşılaştığım kesim vardı. Çok gururlu ve mutluyum. Tokyo'dan daha güzel sonuçlarla döneceğiz." ifadelerine yer verdi.