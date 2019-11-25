Türk siyasi tarihinin en büyük skandalı! CHP'de bundan sonra ne olacak?

Türkiye bir yalan haberle, bir "suni gündemle" meşgul edilmeye çalışılıyor. Tüm bu yalanın ve tüm bu kumpasın ardında, 2020 Nisan'ında toplanacak CHP Kurultayı'nda kendisine muhalif hiç kimseyi istemeyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun olduğu anlaşıldı. Peki ama nasıl başlamıştı o büyük tartışma, iddianın gündeme geldiği ilk andan itibaren kim, ne demişti? İşte uzun yıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek büyük skandalın iç yüzünü gösteren analiz haberimiz...