Türk siyasi tarihinde kara gün! 27 Nisan e- Muhtıra: Ülkenin kaderini değişti an

Türk siyasi tarihine "ilk e-muhtıra" olarak geçen ve hükümetin bir gün sonra yaptığı karşı açıklama dolayısıyla "kırılma noktası" olarak nitelendirilen 27 Nisan e-Muhtırası’nın üzerinden 14 yıl geçti. Peki, cumhurbaşkanlığı seçimleri tartışmasıyla başlayan süreçte ne oldu? Türkiye hangi süreçlerden geçti? O dönem Adalet Bakanı olan Cemil Çiçek sürece dair detayları A Haber canlı yayınında anlattı. Cemil Çiçek “O bildiriyi yayınlatan Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’a ulaşamadık. Hükümetin emrindeki bir zata 14 saat ulaşamadık.” ifadelerini kullandı.