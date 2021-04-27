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Türk siyasi tarihinde kara gün! 27 Nisan e- Muhtıra: Ülkenin kaderini değişti an

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2021 14:39
Güncelleme:27.04.2021 14:47
Türk siyasi tarihine "ilk e-muhtıra" olarak geçen ve hükümetin bir gün sonra yaptığı karşı açıklama dolayısıyla "kırılma noktası" olarak nitelendirilen 27 Nisan e-Muhtırası’nın üzerinden 14 yıl geçti. Peki, cumhurbaşkanlığı seçimleri tartışmasıyla başlayan süreçte ne oldu? Türkiye hangi süreçlerden geçti? O dönem Adalet Bakanı olan Cemil Çiçek sürece dair detayları A Haber canlı yayınında anlattı. Cemil Çiçek “O bildiriyi yayınlatan Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’a ulaşamadık. Hükümetin emrindeki bir zata 14 saat ulaşamadık.” ifadelerini kullandı.
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