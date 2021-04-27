27 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türk siyasi tarihinde kapkara gün: 27 Nisan e-Muhtıra

Türk siyasi tarihinde kapkara gün: 27 Nisan e-Muhtıra

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2021 12:50
Güncelleme:27.04.2021 13:06
Türk siyasi yaşamına 27 Nisan 2007'de yayımlanan ve 27 Nisan e-Muhtırası olarak geçen Genelkurmay Başkanlığı bildirisinin 14'ncü yıl dönümü. Hükümet, e-Muhtıra’ya sert dille karşılık vererek, askeri vesayet oyununu bozmuş ve tartışmaya son noktayı koymuştu. O dönem yaşananları ve gelişmeleri eski İçişleri Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala A Haber’de değerlendirdi.

Efkan Ala, "27 Nisan e-Muhtırası Türkiye'de darbeler muhtıralar sürecine bakıldığında sonucu itibariyle siyaseti Türkiye'de çok farklı bir kulvara soktu. Türkiye'de çok partili sisteme geçildiğinden beri 20 genel seçim yapılmış. 26'ya yakın darbe, muhtıra, darbe girişimi ce açığa çıkarılan cunta söz konusu olmuş. 27 Nisan'a kadar AK Parti iktidarına kadar bu müdahaleler sonuç almıştır. Yani muhtıra vermişler hükümet gitmiştir. AK Parti hükümeti o bildiriyi muhtıra verenlerin yüzüne çarptı ve tarihin çöplüğüne attı." dedi.

"TÜRKİYE'DE BÜYÜK DEĞİŞİM OLDU"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Bu noktadan sonra Türkiye'de çok önemli bir değişiklik oldu. Türkiye'de sistemi kuranlar şöyle kurdurdular: Devleti atanmışlar yönetir Cumhurbaşkanı onun başkanıdır. Anayasal kurumlar Cumhurbaşkanın riyasetinde devleti yönetir. Seçilmişler de sistemin belediyecilik hizmetini görürler. Seçilmişlerin yönetmelerine izin vermezlerdi. Siyasetçilerin siyaset yapmalarına izin vermezlerdi. İşte 27 Nisan e-Muhtırası ile bu değişti." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk siyasi tarihinde kapkara gün!
Türk siyasi tarihinde kapkara gün!
Ermeni çetelerinin sivil katliamları!
Ermeni çetelerinin sivil katliamları!
İstanbul'dan göç başladı
İstanbul'dan göç başladı
MSB duyurdu! Şehidimizin kanı yerde kalmadı
MSB duyurdu! Şehidimizin kanı yerde kalmadı
Türkiye'nin kaderinin döndüğü gün: 27 Nisan!
Türkiye'nin kaderinin döndüğü gün: 27 Nisan!
MHP lideri Bahçeli HDP'ye ateş püskürdü
MHP lideri Bahçeli HDP'ye ateş püskürdü
14 yıl önce Türkiye'nin kaderi değişti!
14 yıl önce Türkiye'nin kaderi değişti!
ABD gemisinin geçişi sırasında dikkat çeken görüntü!
ABD gemisinin geçişi sırasında dikkat çeken görüntü!
Okullar yeniden açılacak mı?
Okullar yeniden açılacak mı?
27 Nisan E-Muhtıra ile kim ne yapmak istedi?
27 Nisan E-Muhtıra ile kim ne yapmak istedi?
Thodex soruşturmasında karar!
Thodex soruşturmasında karar!
Biden ve HDP'nin görmezden geldiği gerçek katliam!
Biden ve HDP'nin görmezden geldiği gerçek katliam!
Daha Fazla Video Göster