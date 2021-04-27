Türk siyasi tarihinde kapkara gün: 27 Nisan e-Muhtıra

Türk siyasi yaşamına 27 Nisan 2007'de yayımlanan ve 27 Nisan e-Muhtırası olarak geçen Genelkurmay Başkanlığı bildirisinin 14'ncü yıl dönümü. Hükümet, e-Muhtıra’ya sert dille karşılık vererek, askeri vesayet oyununu bozmuş ve tartışmaya son noktayı koymuştu. O dönem yaşananları ve gelişmeleri eski İçişleri Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala A Haber’de değerlendirdi.

Efkan Ala, "27 Nisan e-Muhtırası Türkiye'de darbeler muhtıralar sürecine bakıldığında sonucu itibariyle siyaseti Türkiye'de çok farklı bir kulvara soktu. Türkiye'de çok partili sisteme geçildiğinden beri 20 genel seçim yapılmış. 26'ya yakın darbe, muhtıra, darbe girişimi ce açığa çıkarılan cunta söz konusu olmuş. 27 Nisan'a kadar AK Parti iktidarına kadar bu müdahaleler sonuç almıştır. Yani muhtıra vermişler hükümet gitmiştir. AK Parti hükümeti o bildiriyi muhtıra verenlerin yüzüne çarptı ve tarihin çöplüğüne attı." dedi.

"TÜRKİYE'DE BÜYÜK DEĞİŞİM OLDU"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Bu noktadan sonra Türkiye'de çok önemli bir değişiklik oldu. Türkiye'de sistemi kuranlar şöyle kurdurdular: Devleti atanmışlar yönetir Cumhurbaşkanı onun başkanıdır. Anayasal kurumlar Cumhurbaşkanın riyasetinde devleti yönetir. Seçilmişler de sistemin belediyecilik hizmetini görürler. Seçilmişlerin yönetmelerine izin vermezlerdi. Siyasetçilerin siyaset yapmalarına izin vermezlerdi. İşte 27 Nisan e-Muhtırası ile bu değişti." ifadelerini kullandı.