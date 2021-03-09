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Türk siyasetinin dönüm noktası: 9 Mart 2003! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyeri

A Haber
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Giriş: 09.03.2021 12:29
Güncelleme:09.03.2021 12:42
Üzerinden tam 18 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tam 18 yıl önce bugün Siirt'te milletvekili seçildi. Peki o dönemde neler yaşandı? A Haber muhabiri Ahmet Çelik Siirt’ten aktardı.

Üzerinden tam 18 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tam 18 yıl önce bugün Siirt'te milletvekili seçildi. Peki o dönemde neler yaşandı? A Haber muhabiri Ahmet Çelik Siirt'ten aktardı.

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