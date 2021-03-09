- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Türk siyasetinin dönüm noktası: 9 Mart 2003! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyeri
Üzerinden tam 18 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tam 18 yıl önce bugün Siirt'te milletvekili seçildi. Peki o dönemde neler yaşandı? A Haber muhabiri Ahmet Çelik Siirt’ten aktardı.
Üzerinden tam 18 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tam 18 yıl önce bugün Siirt'te milletvekili seçildi. Peki o dönemde neler yaşandı? A Haber muhabiri Ahmet Çelik Siirt'ten aktardı.