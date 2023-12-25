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Türk SİHA'larının terör yandaşlarını paniklettiği anlar! Bombardıman sesini duyunca korkudan kaçacak delik aradılar

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Giriş: 25.12.2023 19:53
Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen kalleş saldırıda 12 Mehmetçik şehit düştü. Türkiye’yi hüzne boğan olayın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) şehitlerin intikamını almak için hem Irak hem de Suriye'deki terör hedeflerini savaş uçaklarıyla ağır bombardıman altına aldı. Öte yandan TSK’nın terör hedeflerini imha etmesini kınamak için hazırlanan Kamışlı’daki bir grup terör yandaşı basın açıklaması yapacakken SİHA’ların bombardımanıyla neye uğradıklarını şaşırdı. İşte o anlar...
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