Türk SİHA’ları Japonya’nın radarında!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde savunma sanayinde son 24 yılda atılan adımlar, Türk firmalarını uluslararası arenada zirveye taşıdı. Tokyo hükümeti de artık gözünü Türk SİHA’larına çevirmiş durumda. Bu kapsamda 9 bin kilometre uzaktan Japonya Savunma Bakanı ilk kez Türkiye’ye gelerek Ankara’da resmi temaslarda bulundu. Ardından İstanbul’da Baykar tesislerini ziyaret etti. Japon basınına göre, bölgedeki Çin tehdidinden endişe duyan Tokyo hükümeti, savunma sanayinde Türkiye’yi stratejik partner olarak görmeye hazırlanıyor. Ziyaret, Türkiye’nin savunma sanayindeki gücünü ve bölgesel etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Türk firmalarının teknolojik yetkinlikleri, Japon yetkililer tarafından büyük ilgi gördü. Uzmanlar, ziyaretin iki ülke arasında savunma iş birliğini artıracağına dikkat çekiyor. Ankara ve İstanbul’daki temaslar, Türk savunma sanayisinin uluslararası prestijini pekiştirdi.

