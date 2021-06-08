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Türk SİHA'ları için "milyonluk tankları parçalıyor" denildi! Türkiye ABD ve İsrail'e meydan okuyor

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Giriş: 08.06.2021 11:03
Güncelleme:08.06.2021 11:11
Türk SİHA'ları Libya ve Karabağ'da Rus savunma sistemi Pantsir1'i parçalayarak dünyanın dikkatini çekmişti. Avrupalı ülkelerin alım listesine giren Türk SİHA'ları için ilk imzayı atan Polonya oldu. Polonya'nın alımı sonrası Türk SİHA'larının ABD ve İsrail'in pazarına da girdiği belirtildi.
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