Türk savunma sanayisine Çin’den övgüler! Savunma ihracatı rekor seviyede

Türk savunma sanayisi, bu kez Çin'de gündem oldu. Türkiye'nin, SİHA ve askeri teçhizat ihracında rekor kırdığı yazıldı. Ayrıca Türkiye'nin bu alanda güçlü bir teknik birikime sahip olduğu da vurgulandı.

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