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Türk Savunma Sanayii yükseliyor | TCG Anadolu teslimat için gün sayıyor! Milli Uçak Gemisi için çalışmalar hızlandı

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Giriş: 24.11.2021 09:12
Güncelleme:24.11.2021 09:16
Türk Savunma Sanayi yerli ve milli projelerle dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi. Hava ve karadaki başarıyı denizde de sürdürmek isteyen Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu teslimat için gün sayıyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla uçak gemisine yönelik hazırlıklar yoğunlaştı. Türk tipi hücumbot projesi hızla ilerlerken, Milli Hava Savunma Sistemi Hisar O+'nun teslimatı da yakında başlayacak.
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