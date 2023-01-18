18 Ocak 2023, Çarşamba
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Türk Savunma Sanayii nereden nereye geldi? Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi
Başkan Erdoğan AK Parti'nin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'ları hedef alan açıklamalarına sert yanıt veren Başkan Erdoğan "Alçak saldırıya hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuz" dedi. Başkan Erdoğan, Türk Savnuma Sanayii nereden nereye geldiğini gözler önüne seren bir video izletti.