Türk Sahil Güvenlik Yunan botunu böyle kovaladı! O anlar kamerada: Yeterli mi komutanım? | Video

Türkiye'nin sınır kapılarını mültecilere açmasının ardından en büyük darbeyi yiyen Avrupa ülkesi Yunanistan oldu. Yunanistan, karadan ve denizden gelen mültecileri durdurmak için gerçek mermiyle saldırmaya başladı. Son olarak denizde mültecilerin botunu batırmak isteyen bir Yunan botu, Türk Sahil Güvenlikleri tarafından kovalandı. O anlar kameraya yansırken, tekneyi kullanan Sahil Güvenlik çalışanın, "Yeterli mi komutanım?" dediği duyuldu. .

Yunanistan'ın, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere yönelik sert müdahalesi devam ediyor. Dün İzmir'in Dikili ilçesi Bademli köyü açıklarında botla sınırı geçmeye çalışan göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından geri püskürtüldü. Yunan Sahil Güvenlik botu, göçmenlerin bulunduğu botu batırmaya çalıştı. Bunu fark eden Türk Sahil Güvenlik ekibi, duruma müdahale etti. Batırılmak istenen bottaki göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekibi, daha sonra tekne ile Yunan Sahil Güvenlik botunu kovalayarak, Türk kara sularından çıkardı. O anlar kameraya yansırken, tekneyi kullanan Sahil Güvenlik çalışanın, "Yeterli mi komutanım?" dediği duyuldu. TÜRK SAHİL GÜVENLİK MÜLTECİLERİ BATIRMAYA ÇALIŞAN YUNAN BOTUNU KOVALADI