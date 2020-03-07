07 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
07.03.2020

Türk Sahil Güvenlik Yunan botunu böyle kovaladı! O anlar kamerada: Yeterli mi komutanım? | Video

Türkiye'nin sınır kapılarını mültecilere açmasının ardından en büyük darbeyi yiyen Avrupa ülkesi Yunanistan oldu. Yunanistan, karadan ve denizden gelen mültecileri durdurmak için gerçek mermiyle saldırmaya başladı. Son olarak denizde mültecilerin botunu batırmak isteyen bir Yunan botu, Türk Sahil Güvenlikleri tarafından kovalandı. O anlar kameraya yansırken, tekneyi kullanan Sahil Güvenlik çalışanın, "Yeterli mi komutanım?" dediği duyuldu. .

Yunanistan'ın, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere yönelik sert müdahalesi devam ediyor.

Dün İzmir'in Dikili ilçesi Bademli köyü açıklarında botla sınırı geçmeye çalışan göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından geri püskürtüldü. Yunan Sahil Güvenlik botu, göçmenlerin bulunduğu botu batırmaya çalıştı. Bunu fark eden Türk Sahil Güvenlik ekibi, duruma müdahale etti.

Batırılmak istenen bottaki göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekibi, daha sonra tekne ile Yunan Sahil Güvenlik botunu kovalayarak, Türk kara sularından çıkardı.

O anlar kameraya yansırken, tekneyi kullanan Sahil Güvenlik çalışanın, "Yeterli mi komutanım?" dediği duyuldu.

Türk Sahil Güvenlik mültecileri batırmaya çalışan Yunan botunu kovaladı TÜRK SAHİL GÜVENLİK MÜLTECİLERİ BATIRMAYA ÇALIŞAN YUNAN BOTUNU KOVALADI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

CHP'li başkandan skandal sözler!
CHP'li başkandan skandal sözler!
Yunan vekil, A Haber'e konuştu! İşte gerçekler...
Yunan vekil, A Haber'e konuştu! İşte gerçekler...
Yunan botunu böyle kovaladı! O anlar kamerada
Yunan botunu böyle kovaladı! O anlar kamerada
İşte İdlib'de son durum...
İşte İdlib'de son durum...
Bakanı Akar'dan ateşkes açıklaması
Bakanı Akar'dan ateşkes açıklaması
Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
Boğaz'dan geçti! Türk bayrağı detayı...
Boğaz'dan geçti! Türk bayrağı detayı...
Türk Sahil Güvenlik Yunan botunu kovaladı
Türk Sahil Güvenlik Yunan botunu kovaladı
Oda TV'nin Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı!
Oda TV'nin Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı!
Başkan Erdoğan ile Merkel arasında İdlib diplomasisi
Başkan Erdoğan ile Merkel arasında İdlib diplomasisi
Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında...
Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında...
Devlet Bahçeli'den flaş ateşkes açıklaması
Devlet Bahçeli'den flaş ateşkes açıklaması
Daha Fazla Video Göster