Türk profesöre ABD’den mucitler oscarı! Tersine göç ile ABD’den Türkiye döndü

Bilim dünyasının önemli otoritelerden olan "Amerika Ulusal Mucitler Akademisi" dünya çapında 169 akademik mucit belirledi. Oscarlı mucitlerin arasında Türk Prof. Hüseyin Arslan da yer aldı. 6G üzerine yaptığı çalışmalarla listeye giren Hüseyin Arslan "Ülkem adına çok gururluyum" dedi.

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