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Türk profesörden canlı yayında Arap sunucuya ders: İsrail'den korkuyor musunuz?

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Giriş: 28.07.2020 17:47
Güncelleme:28.07.2020 17:52
Türkiye'nin Libya'da ve Doğu Akdeniz'deki mücadelesi başarıyla devam ederken bazı Arap medyaları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı yapıyor. Arap medyasında bir yayına katılan Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Tomar, adeta ders verircesine konuştu. Tomar, "Neden İsrail’e karşı konuşmuyorsunuz? Bundan korkuyor musunuz? Türkiye’den mi bahsediyorsunuz? Türkiye hiçbir şey sömürmedi Libya’dan" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Libya'da ve Doğu Akdeniz'deki mücadelesi başarıyla devam ederken bazı Arap medyaları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı yapıyor. Arap medyasında bir yayına katılan Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Tomar, adeta ders verircesine konuştu.

İSRAİL'DEN Mİ KORKUYORSUNUZ?

Canlı yayında konuşan Tomar, "Putin'den mi korkuyorsunuz? Macron'dan, Fransa'dan mı korkuyorsunuz? Neden İsrail'e karşı konuşmuyorsunuz? Bundan korkuyor musunuz? Türkiye'den mi bahsediyorsunuz? Türkiye hiçbir şey sömürmedi Libya'dan. Osmanlı döneminde Libya'da deve kum dışında ne vardı? O halde Osmanlı nasıl sömürdü Libya'yı? Ben tahlil yapıyorum ve gerçekleri konuşuyorum. Burada Sisi'nin ve diktatörlerin propagandasını yapmaya gerek yok. Neden Arap diktatörler aleyhinde konuşmuyorsunuz? Halkınız nerede? Müslümanların Arapların düşündükleri nerede?" ifadelerini kullandı.

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