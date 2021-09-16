16 Eylül 2021, Perşembe
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Türk ordusuna satılmış diyen CHP’li Başarır’dan pes dedirten açıklama
Türk ordusuna "satılmış" diyerek tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, hükümete yönelik "pes" dedirten açıklamaları ile yine gündemde. Parti yöneticilerinin terör örgütlerine kalkan olan sözlerini görmezden gelen Ali Mahir Başarır AK Parti'yi milli güvenlik sorunu ilan etmeye kalkıştı.