16 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türk ordusuna satılmış diyen CHP’li Başarır’dan pes dedirten açıklama

Türk ordusuna satılmış diyen CHP’li Başarır’dan pes dedirten açıklama

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2021 16:48
Türk ordusuna "satılmış" diyerek tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, hükümete yönelik "pes" dedirten açıklamaları ile yine gündemde. Parti yöneticilerinin terör örgütlerine kalkan olan sözlerini görmezden gelen Ali Mahir Başarır AK Parti'yi milli güvenlik sorunu ilan etmeye kalkıştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Acılı babadan HDP’ye sert tepki
Acılı babadan HDP'ye sert tepki
AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı binası açıldı
AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı binası açıldı
CHP’li Başarır’dan pes dedirten açıklama!
CHP’li Başarır’dan pes dedirten açıklama!
Afganistan Ulusal Barış Konseyi Başkanı A Haber’de
Afganistan Ulusal Barış Konseyi Başkanı A Haber'de
Başkan Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı
Başkan Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı
Başkan Erdoğan’a Kırşehir’de sevgi seli!
Başkan Erdoğan'a Kırşehir'de sevgi seli!
Başkan Erdoğan’dan enflasyon mesajı!
Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı!
Bakanlık açıkladı! Hepsi yok edildi
Bakanlık açıkladı! Hepsi yok edildi
Milli Muharip Uçak için dijital ikiz
Milli Muharip Uçak için dijital ikiz
Norveç’te PKK skandalı
Norveç'te PKK skandalı
Okullarda hafta sonu eğitimi
Okullarda hafta sonu eğitimi
Başkan Erdoğan Kırşehir’de
Başkan Erdoğan Kırşehir'de
Daha Fazla Video Göster