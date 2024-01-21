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Türk Ordusu kış şartlarında da operasyonda

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Giriş: 21.01.2024 12:59
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kış şartlarında yürüttüğü operasyonlar hangi zorlukları barındırıyor? Mevsim, zorlu arazi şartlarında ne kadar etkili oluyor? Türk Ordusunun kış operasyonlarındaki imkan ve kabiliyetleri ne? A Haber sizler için araştırdı.
Türk Ordusu kış şartlarında da operasyonda
Türk Ordusu kış şartlarında da operasyonda
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