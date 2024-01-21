Türk Ordusu kış şartlarında da operasyonda

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kış şartlarında yürüttüğü operasyonlar hangi zorlukları barındırıyor? Mevsim, zorlu arazi şartlarında ne kadar etkili oluyor? Türk Ordusunun kış operasyonlarındaki imkan ve kabiliyetleri ne? A Haber sizler için araştırdı.