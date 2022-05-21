Türk Mutfağı Haftasında Balıkesir kahvaltısını Emine Erdoğan tanıttı! Ünlü şefler ile bir araya geldi

İstanbul Harbiye’de "Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali" lansmanı gerçekleştirildi. Balıkesir kahvaltısı Türkiye’de ilk kez Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Bakanlığı desteğiyle Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri ile tanıtıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, yaptığı tanıtım sonrası ünlü şeflerle mutfağa girdi.