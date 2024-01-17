Türk mühendislerin imzası: MOT-919! Dakikada 900 atış

Mehmetçiğe hem kolaylık sağlayan hem de etkin mücadelede büyük rol oynayan mühendislik harikası yerli silahlar. Her biri sınır ve sınır ötesi operasyonlarda büyük öneme sahip. Kullanım kolaylığı ve performansıyla göz dolduran milli otomatik tabanca ilk kez A Haber ekranlarında.

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