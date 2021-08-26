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Türk milletinin zafer ayı: Ağustos

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Giriş: 26.08.2021 18:07
Zafer dendiği zaman Türk tarihinde hep Ağustos ayı akla gelir. Bütün kış ve bahar aylarında yapılan hummalı bir hazırlıktan sonra ordu sefere çıkar, düşmanla Ağustos ayında karşılaşır ve birkaç saat içinde kazanılan parlak bir zaferle geri dönerdi. Malazgirt, Mohaç ve Başkomutanlık Meydan Muhaberesi gibi zaferler de Ağustos ayında kazanılmış ve Türk milletinin şanlı tarihine kaydedildi. İşte o zaferlerin detayları.
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