Türk milletinin destan yazdığı gece: 15 Temmuz! Hainlere halk “Dur” dedi

15 Temmuz gecesi, FETÖ’nün darbe girişimini idare ettiği merkez Akıncı Üssü'ydü. Hainler karanlık planlarını Akıncı'da hayata geçirdi. O hainliğe millet “Dur” dedi. Memleketin gerçek sahipleri 5 yıl önce darbeye karşı direndi. Yurdu işgale girişen FETÖ’cü hainlere Türk milleti geçit vermedi. Tarihin değiştiği 15 Temmuz gecesi neler oldu? 15 Temmuz'da neler yaşandı? Bir millet 15 Temmuz diriliş destanını nasıl yazdı? A Haber canlı yayınına katılan Şehit Mehmet Güder'in oğlu İbrahim güder, sabah gazetesi haber koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman önemli değerlendirmelerde bulundu.

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