14 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türk milleti şehitler için duada!

Türk milleti şehitler için duada!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.01.2024 07:36
Güncelleme:14.01.2024 07:36
Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 kahraman Mehmetçik şehit oldu. Türk milleti şehitlerine son görevlerini yapmak üzere ülkenin dört bir yanındaki camilerde ellerini semaya açtı.
Türk milleti şehitler için duada!
Türk milleti şehitler için duada!
Erdal Beşikçioğlu şehitlerimizi hiçe saydı!
Erdal Beşikçioğlu şehitlerimizi hiçe saydı!
A Haber sınırın sıfır noktasında!
A Haber sınırın sıfır noktasında!
BTÖ’yü öven klavye farelerine geçit yok!
BTÖ'yü öven klavye farelerine geçit yok!
Teröristan’ın kurulmasına izin vermeyeceğiz
Teröristan'ın kurulmasına izin vermeyeceğiz
Kritik zirve bitti! Hangi kararlar çıkacak?
Kritik zirve bitti! Hangi kararlar çıkacak?
Operasyon bölgesi talimatı! İşte o görüntüler
Operasyon bölgesi talimatı! İşte o görüntüler
Başkan Erdoğan, Üsteğmen Duran’ın ailesiyle görüştü
Başkan Erdoğan, Üsteğmen Duran'ın ailesiyle görüştü
Pençe-Kilit şehitlerine veda!
Pençe-Kilit şehitlerine veda!
Kritik zirveden ilk kare A Haber’de
Kritik zirveden ilk kare A Haber’de
Gündem terörle mücadele harekatları!
Gündem terörle mücadele harekatları!
Güvenlik zirvesi yeni harekat sinyali mi?
Güvenlik zirvesi yeni harekat sinyali mi?
Daha Fazla Video Göster