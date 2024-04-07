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Türk kurtarma ekibi A Haber'de! Tayvan deprem sonrası sadece Türkiye'den yardım kabul etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.04.2024 15:42
Tayvan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından sadece Türkiye'den teknik yardım kabul etti. Bölgeye ulaşan Türk arama kurtarma ekibi çalışmalara başladı. Ekibin Operasyon Direktörü Serhat Gümüş A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
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