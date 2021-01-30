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Türk korvetlerinin ardından yeni siparişler geliyor! Ukrayna Bayraktar TB2 satın alacak

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Giriş: 30.01.2021 15:21
Güncelleme:30.01.2021 15:23
Ukrayna Türkiye'den Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçları satın alıyor. Savunma sanayinde her geçen gün yeni başarılara imza atan Türk teknolojisinin İHA'larını da envanterine ekliyor. Ocak ayının başında Türkiye'den korvet siparişi veren Ukrayna, şimdi de Türkiye'den altının üzerinde İHA satın almayı planlıyor.
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