BİZE ULAŞIN
15.10.2019
Türk Konseyi'nden 'Barış Pınarı'na destek |Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Konseyi 7. Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, 'Barış Pınarı' harekatında yaklaşık bin kilometrekarelik alanın terör örgütünün işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Öte yandan Türk Konseyi'nden 'Barış Pınarı' harekatına destek verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.