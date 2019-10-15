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15.10.2019

Türk Konseyi'nden 'Barış Pınarı'na destek |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Konseyi 7. Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, 'Barış Pınarı' harekatında yaklaşık bin kilometrekarelik alanın terör örgütünün işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Öte yandan Türk Konseyi'nden 'Barış Pınarı' harekatına destek verdi.

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