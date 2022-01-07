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Türk komandosu ve özel harekat ekiplerinden PKK'ya Eren Kış-4 darbesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2022 15:17
Mehmetçik, Hakkari-Merkez ilçesi Oğul köyü kırsalında Eren Kış-4 Operasyonları gerçekleştirdi. Jandarma Komando ve JÖH birliklerince icra edilen operasyonda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.
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