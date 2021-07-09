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Türk komandosu saldırı hazırlığındaki 5 teröristi etkisiz hale getirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2021 11:35
Güncelleme:09.07.2021 11:35
Türk komandosu Barış Pınar ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon düzelnedi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada teröristlere fırsat verilmediği belirtilirken, "5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel sınır hattından ayrıntıları aktardı.
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