Türk komandosu saldırı hazırlığındaki 5 teröristi etkisiz hale getirdi

Türk komandosu Barış Pınar ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon düzelnedi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada teröristlere fırsat verilmediği belirtilirken, "5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel sınır hattından ayrıntıları aktardı.