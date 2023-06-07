07 Haziran 2023, Çarşamba
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Türk kızına GKRY'de ırkçı saldırı! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de: Konunun takipçisiyiz vatandaşlarımız yalnız değildir
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak Çankaya Köşkü'ndeki göreve başlama törenine katılan Tatar, Kıbrıs davası için Türkiye'nin devam eden çabalarından dolayı teşekkür etti. Tatar ayrıca GKRY'de saldırıya uğrayan Türk Kızı Asya ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Tatar "Konunun takipçisiyiz, vatandaşlarımız yalnız değildir" ifadelerini dedi. İşte detaylar...