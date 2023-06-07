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Türk kızına GKRY'de ırkçı saldırı! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de: Konunun takipçisiyiz vatandaşlarımız yalnız değildir

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 07.06.2023 09:38
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak Çankaya Köşkü'ndeki göreve başlama törenine katılan Tatar, Kıbrıs davası için Türkiye'nin devam eden çabalarından dolayı teşekkür etti. Tatar ayrıca GKRY'de saldırıya uğrayan Türk Kızı Asya ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Tatar "Konunun takipçisiyiz, vatandaşlarımız yalnız değildir" ifadelerini dedi. İşte detaylar...
Vatandaşlarımız yalnız değildir
"Vatandaşlarımız yalnız değildir"
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