07 Ağustos 2021, Cumartesi
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Türk Kızılayı afet bölgesinde! Tüm ihtiyaçların karşılanması için ekipler sahada
Afet bölgesi için seferberlik ilan edildi. Türk Kızılayı yangının ilk çıktığı andan itibaren bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeleri Antalya'da bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu’nun konuğu olan Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özel değerlendirdi.