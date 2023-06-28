Türk Kara Kuvvetleri 1132 yaşında! MSB’de özel paylaşım

Dünyanın en güçlü orduları arasında yer alan Türk Kara Kuvvetleri 2 bin 232 yaşında. Milli Savunma Bakanlığı da Kara Kuvvetlerinin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir klip paylaştı. O paylaşıma "Tarih boyunca ‘Önce Vatan’ diyen ve milletimizin keskin kılıcı olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2232'nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. " notu düşüldü.

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