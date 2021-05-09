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Türk jetleri Irak'ın kuzeyindeki Gara Bölgesi'ni vurdu

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Giriş: 09.05.2021 14:05
Güncelleme:09.05.2021 14:12
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiç bir yer güvenli değil. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
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