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Türk jetleri Irak'ın kuzeyindeki Gara Bölgesi'ni vurdu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiç bir yer güvenli değil. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.