Türk İHA’ları rakip tanımıyor

Türkiye'nin öncü savunma sanayii kuruluşları, yaptıkları anlaşmalarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. BAYKAR, ASELSAN ve ROKETSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Suudi Arabistan'la yeni işbirlikleri imzaladı.

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