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Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi! Fahrettin Altun’dan önemli açıklamalar

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 10:43
İstanul’da düzenlenen Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi’nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun önemli açıklamlarda bulundu.  Fahrettin Altun, “Türk dünyasında iş birliği güçleniyor. Ortak bir gelecek paydasında buluşmaya önem veriyoruz. Dezenformasyon küresel bir tehdit.” dedi.
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