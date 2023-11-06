06 Kasım 2023, Pazartesi
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Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi! Fahrettin Altun’dan önemli açıklamalar
İstanul’da düzenlenen Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi’nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun önemli açıklamlarda bulundu. Fahrettin Altun, “Türk dünyasında iş birliği güçleniyor. Ortak bir gelecek paydasında buluşmaya önem veriyoruz. Dezenformasyon küresel bir tehdit.” dedi.