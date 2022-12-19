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Türk genci neden öldürüldü? Fransa'daki cinayetin sır perdesi nasıl aralanacak?

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 10:41
Fransa'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Akın Genç, okuldan eve dönerken başından vurularak hayatını kaybetmişti. Akın Genç'in ailesi ise olayın bir an önce aydınlatılmasını bekliyor. A Haber muhabiri Ömer Aydın ayrıntıları anlattı.
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