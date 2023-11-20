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Türk gemisi mendireğe çarparak battı! 12 kişilik mürettebattan haber alınamıyor

A Haber
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Giriş: 20.11.2023 07:38
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrılan Kafkametler isimli Türk bayraklı geminin battığını açıkladı. 12 Türk mürettabattan ise haber alınamıyor.
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12 kişilik mürettebattan haber alınamıyor
12 kişilik mürettebattan haber alınamıyor
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