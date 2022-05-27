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Türk gemileri 93 gündür Odesa Limanı'nda mahsur! Kaptanların bekleyişi sürüyor

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Giriş: 27.05.2022 19:44
Güncelleme:27.05.2022 20:46
Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasının ardından Ukrayna’da yaşayan pek çok Türk vatandaşı da çatışmaların ortasında kalmıştı. Çatışmalar sürerken mayınlarla kapatılan Odesa Limanı’nda mahsur kalan Türk denizcilerinin bekleyişi sürüyor. Giriş çıkışlar yasaklandığı ve gerekli güvenlik koridoru oluşturulmadığı için mağduriyetin önüne geçilmedi. Limanda yaşamaya çalışan Türk gemi kaptanları tarafların anlaşmasını talep ediyor ve daha fazla mağdur olmak istemiyor. Bu kaptanlardan biri olan Hakan Çal, A Haber’e verdiği röportajda yaşadıklarını anlattı ve taraflara seslenerek çağrıda bulundu.
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