29 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türk drone'larının gücü BM raporuna yansıdı! Uzmanları hayrete düşürdüler

Türk drone'larının gücü BM raporuna yansıdı! Uzmanları hayrete düşürdüler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.05.2021 09:21
Güncelleme:29.05.2021 09:27
Dünya gündeminde geniş bir yer tutan Türk drone'ları İngiliz basınında da manşet oldu. Birçok uzman Türk drone'larına övgüler yağdırmaya devam ederken, her geçen gün ülkeler de satın almak için sıraya giriyor. İngiliz ve Japon basınlarındaki haberlerin ardından BM'nin Türk drone'ları hakkında hazırladığı rapor ortaya çıktı.
Muhalefetin 2023 hesapları karışık!
Muhalefetin 2023 hesapları karışık!
Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu!
Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu!
İstanbul’un yeni simgesi olacak!
İstanbul’un yeni simgesi olacak!
Erken seçim ısrarının perde arkası!
Erken seçim ısrarının perde arkası!
CHP’li başkanın oğlu silah kaçakçısı çıktı
CHP’li başkanın oğlu silah kaçakçısı çıktı
En sinsi afet! Türkiye'de milyonları etkiliyor
En sinsi afet! Türkiye'de milyonları etkiliyor
Türkiye bu kararları bekliyor!
Türkiye bu kararları bekliyor!
Türk drone'larının gücü BM raporuna yansıdı!
Türk drone'larının gücü BM raporuna yansıdı!
İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı
Tunç Soyer'den PKK destekçisine skandal davet
Tunç Soyer'den PKK destekçisine skandal davet
BioNTech için Avrupa İlaç Ajansı'ndan flaş karar
BioNTech için Avrupa İlaç Ajansı'ndan flaş karar
Başkan Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti
Başkan Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti
Daha Fazla Video Göster