Türk drone'larının gücü BM raporuna yansıdı! Uzmanları hayrete düşürdüler

Dünya gündeminde geniş bir yer tutan Türk drone'ları İngiliz basınında da manşet oldu. Birçok uzman Türk drone'larına övgüler yağdırmaya devam ederken, her geçen gün ülkeler de satın almak için sıraya giriyor. İngiliz ve Japon basınlarındaki haberlerin ardından BM'nin Türk drone'ları hakkında hazırladığı rapor ortaya çıktı.