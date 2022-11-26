26 Kasım 2022, Cumartesi
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Türk donanmasının gücüne güç katacak! LHD ANADOLU'dan heyecanlandıran görüntüler | MSB paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından LHD ANADOLU ile ilgili yeni bir video paylaşıldı. Yapılan paylaşımda LHD ANADOLU'da hazırlıkların aralıksız sürdüğü vurgulandı. Öte yandan LHD Anadolu hizmete girmesiyle Türk Deniz Kuvvetlerinin amiral gemisi olacak. Kıtalar arası görevlere çıkabilecek elverişliliğe sahip olan LHD Anadolu aktif olarak Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de görevini sürdürecek.