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Türk Donanmasında gurur günü

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Giriş: 19.01.2024 15:19
Bugün Yalova'da gerçekleştirilecek törenle TCG Anadolu'dan sonra en büyük gemi olacak olan TCG Derya'nın da aralarında bulunduğu 4 yeni gemi donanmaya teslim ediliyor. Törene Başkan Erdoğan da katıldı.
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