Türk Diyanet Vakfı’ndan Ramazan yardımları! Hangi yardımlar yapılıyor?

Türk Diyanet Vakfı’ndan Ramazan ayında da yardımlarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Yardımlar dünyanın en ücra köşelerine kadar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık değerlendirdi.

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