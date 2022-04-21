21 Nisan 2022, Perşembe
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Türk Diyanet Vakfı’ndan Ramazan yardımları! Hangi yardımlar yapılıyor?
Türk Diyanet Vakfı’ndan Ramazan ayında da yardımlarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Yardımlar dünyanın en ücra köşelerine kadar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık değerlendirdi.