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Türk Diyanet Vakfı’ndan Ramazan yardımları! Hangi yardımlar yapılıyor?

A Haber
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Giriş: 21.04.2022 12:07
Güncelleme:21.04.2022 12:40
Türk Diyanet Vakfı’ndan Ramazan ayında da yardımlarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Yardımlar dünyanın en ücra köşelerine kadar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık değerlendirdi.
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