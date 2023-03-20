Türk Devletleri Teşkilatı’ndan KKTC adımı! Rum kesimi rahatsız

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olması Rum kesiminde paniğe neden oldu. Rum basınında yer alan eleştirilere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de tepkiler geldi. Peki eleştirilere ne gibi yanıtlar verildi? Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.

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