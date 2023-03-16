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Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında tarihi anlar!

A Haber
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Giriş: 16.03.2023 12:48
Türk Devletleri Teşkilatı deprem gündemiyle olağanüstü toplanıyor. Toplantıya KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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