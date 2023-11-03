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Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli görüşmeler

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Giriş: 03.11.2023 09:22
Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Dün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından ağırlanan Başkan Erdoğan ilk temasını gerçekleştirdi. Ardından Erdoğan, Özbekistan Başbakanı Viktor Orban ile temaslarda bulundu. Bugün ise Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile yüz yüze görüştü. Daha sonra liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi.
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