Türk demokrasisinin dönüm noktası! Sandıktaki “beyaz ihtilal” 14 mayıs 1950 seçimi | analiz

Seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk kez çok net bir mesaj geldi. Merhum Başbakan Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de seçimden zaferle çıktığını hatırlatarak ''Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir.'' şeklinde konuştu. Peki 73 yıl önce neler yaşanmıştı? Türkiye demokrasi tarihi açısından bir dönüm noktası olan 1950 seçimlerine giden yolda ve sonrasında yaşananları bir kez daha hatırlayalım...